福斯集團旗下的捷克汽車製造商Skoda周四表示，由於晶片短缺，將於九月底暫停兩處捷克工廠的生產一周。

汽車業為捷克重要經濟驅動力。而Skoda仍有大量汽車尚未完工，就等待晶片的到來。

最近亞洲例如馬來西亞疫情爆發，迫使半導體製造商再次關閉工廠，並導致整個產業對汽車生產進行調整，Skoda也有受到影響。Skoda表示，將在第39個日曆周停止在捷克的Mlada Boleslav市和Kvasiny市兩處工廠的生產活動。

Skoda是在捷克三家主要汽車製造商之一，其他兩家為南韓現代汽車和日本豐田汽車。在過去幾個月，豐田也曾經暫停其捷克工廠的生產。

Skoda預計第四季半導體生產將增加，預計今年底，整體供應情勢應該會好轉。

儘管捷克製造業不得不應對新冠疫情造成的全球供應和運輸瓶頸問題，但在2020年大規模萎縮之後，捷克經濟已經恢復穩健成長。