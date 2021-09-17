中鴻（2014）17日開出10月份盤價，內銷部份包括熱軋、冷軋及鍍鋅產品，全面維持平盤；外銷價格部份，受到東南亞疫情衝擊，銷往越南地區的熱軋產品每公噸下跌30美元，其它地區則維持平盤，此舉是去年7月份以來首度降價。