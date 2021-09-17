中鴻開出10月盤價 內銷全面平盤外銷首度跌價 15:022021/09/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）17日開出10月份盤價，內銷部份包括熱軋、冷軋及鍍鋅產品，全面維持平盤；外銷價格部份，受到東南亞疫情衝擊，銷往越南地區的熱軋產品每公噸下跌30美元，其它地區則維持平盤，此舉是去年7月份以來首度降價。 華航、長榮航 歐洲線貨運喊漲二成 《國際產業》現代重工IPO 股價甜翻倍 #中鴻 #盤價 #內銷 #熱軋 #維持平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》遠銀填權息溫吞 H2成長動能轉強 12:182021/09/17 財經 台積電領軍權值股反攻 台股連假前大漲百點 12:152021/09/17 財經 台積電尾盤挫低8元 台股最後一盤翻臉回吐百點收平盤 13:482021/09/17 財經 長假前多空謹慎 台積電600元震盪 指數狹盤觀望 09:522021/09/17 財經 富邦媒一度幹掉信驊 搶下高價股三哥寶座 10:212021/09/17 財經 《電機股》宏佳騰暫貼息 Q3營收仍可期 10:192021/09/17 財經 《電機股》尚志配息好補 大同漲停衝近3年高價 11:102021/09/17 財經 台灣之星iPhone 13預購資費出爐 攜碼舊換新最高折3萬4600元 09:072021/09/17 財經 《半導體》開平走高 台積電再拚填息 12:182021/09/17 財經 i13預購熱 中華電趁勢衝5G 04:102021/09/17 財經要聞 《其他股》泰昇Q4樂觀 除息日收平 14:172021/09/17 財經 財經熱門新聞 台積電遭2大咖客戶砍單？尾盤大暴殺 兇手抓到了 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 恆大驚爆8兆負債 投資人慘了！謝金河：像台灣30年前這家地下公司 - 財經 五倍券神卡來了！達人推薦這3張 最好康做法曝光 - 財經 PChome將宣布重大訊息 老手先爆雷：股價露餡了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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