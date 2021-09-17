美國國會議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）是1月投票贊成彈劾川普的10位共和黨籍聯邦眾議員之一，他今天宣布不會尋求連任，說共和黨仍受前總統川普掌控，黨內氣氛很糟。

法新社報導，擔任兩任俄亥俄州聯邦眾議員的龔薩雷茲強調，他決定不尋求連任，主要因素是家庭考量，但他承認當前的政治情勢很艱難，如果參選他將對上川普支持的初選挑戰者。

龔薩雷茲在聲明中說：「我渴望建立更完整的家庭生活，是我做出這項決定的核心，但我們當前的政治狀況，尤其是我們黨內許多糟糕的情勢，也是不爭的事實，這是我決定不競逐連任的重要因素。」

龔薩雷茲今天接受「紐約時報」訪問時，更直言不諱地指出，川普慫恿支持者1月6日闖入美國國會山莊暴動，根本就是「國家的毒瘤」。

他向紐時說：「我不相信他可以再選上總統。」

川普對共和黨仍有龐大影響力，並已表明他將全力助選，協助擊敗試圖罷黜他的共和黨人。

川普已宣布他將支持前幕僚米勒（Max Miller）參選，挑戰龔薩雷茲的眾議員席次。