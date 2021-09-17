在晶片製造業者推波助瀾下，市場多頭17日再度發動攻勢，因此日本股市收高。日經指數收30,500.05點，漲176.71點或0.58%。同時，東證收2,100.17點，漲10.01點或0.48%。此外，日股已連續4周都收高。

日本股市樂觀氣氛濃厚，9月至今粗略估計月線已漲超過8%。Chibagin資產管理認為，大盤上漲是因為部分投資人增持自己的日股投資比重。還有前兩星期日股上漲時沒有進場的，現在也在補部位。

上漲4.91%的醫療服務平台M3在日經指數表現最亮眼，其次是晶片相關族群，例如東京威力科創與愛德萬測試分別漲1.24%與2.44%。

在東京證券交易所中，航運業者漲幅最大，日本郵船漲2.88%，川崎汽船也漲4.24%。

航空業與鐵路業分別上漲1.67%與1.16%。

東證指數30中，任天堂漲幅最大，其次是軟銀上漲1.82%。

不過，新日鐵卻重挫5.96%，因市場不滿意新日鐵3000億日圓，約27.3億美元可轉債的定價，故遭到拋售。鋼鐵同業神戶製鋼與JFE控股，也分別跌3.79%與2.34%。

至於東證30指數中表現最差的是豪雅光學，下跌2.29%，其次是三井物產跌1.7%。