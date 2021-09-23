23日韓國股市走低，因美國聯準會可能將減少債券購買，同時，市場也對中國大陸恒大的債務危機感到憂心。KOSPI收在3,127.58點，下跌12.93點或0.41%。同時，韓元貶值，公債殖利率則上升。

三星電子漲0.26%，SK海力士跌1.4%，LG化學漲8.42%，Naver跌0.74%。外資買超5531億韓元，約4.7億美元。

Bookook證券認為，還是有很多投資人不放心恒大的債務處理問題，以及美國聯準會可能在11月就要開始減少債券購買金額，韓股觀望氣氛濃厚。

韓國政府23日最新報告，9月前20天的出口年增23%，低於8月的41%。不過，加入2021年9月工作天數比2020年同期要短少1天的因子後，年增率就從23%上升至31.3%。

一美元可兌換1,175.5韓元，韓元貶值0.04%，2021年迄今，韓元兌美元已貶值7.6%。

韓國3年期公債殖利率漲1.9基本點至1.556%，至於10年期的也升3.4個基本點至2.1%。