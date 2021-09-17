上海航交所今日公布最新SCFI綜合指數，如預期持續創下新高，本周上漲54.35點，來到4622.51點，漲幅1.19％。三大遠程航線中，美西線持平外，美東線持續創高，來到11759美元，歐洲線三連彈，上漲33美元。

最新運價出爐，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7524美元，較前一周上漲33美元，漲幅0.4％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達到6322美元，較前一周持平；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到11759美元，較前一周漲28美元，漲幅0.2％。

至於近洋線方面，各航線運費較前一周全面上揚，其中遠東到日本關東、關西、韓國等運費呈現上揚，分別上漲52美元、35美元及57美元，漲幅17.1％、11.5％及20.9％。

本土法人認為，觀察上海航交所的SCFI貨櫃運價指數可以發現，正常情況下9月至隔年3月，是貨櫃航運季節性轉淡的時間，也是運價隨季節性下滑修正的時刻，但實際目前SCFI貨櫃運價指數，並未隨季節性轉淡而下滑，甚至也完全沒有受到人為干預的影響，顯示供不應求的市場機制，仍強烈主導市場。

而全球貨櫃船舶準班率創新低，來到17.16％，顯示在需求推動下，塞港嚴重，供不應求更加明顯。此外，在全球貨櫃航商過去20年不斷打造超大型貨櫃船，但全球港口擴展有限，塞港恐怕成為常態化，供需結構的調整，關鍵是港口擴增速度，而非新船投入數量。