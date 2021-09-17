7-11配合振興五倍券數位綁定政策，整合集團3大支付，9月22日9時起可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包綁定信用卡支付，若選icash2.0、icash Pay綁定，有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。10月8日起可到7-11、康是美、統一時代百貨等通路享加碼優惠與回饋。精打細算的消費者若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，可讓回饋再加乘，有機會把5000元放大變成1萬6270元，等於放大超過3倍。

OPEN POINT可使用的3大支付工具，視消費者個人數位消費習慣，透過icash2.0、icash Pay、OPEN錢包分別綁定儲值卡、銀行帳戶與信用卡，每年有超過1億人次體驗。

用icash2.0、icash Pay綁定數位振興五倍券，有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。（7-11提供）

9月22日9時起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP快速登錄成功，前5萬名消費者免費送20點OPEN POINT；10月31日前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，有10位可獨得1萬點OPEN POINT，等同再賺1萬元現金，能跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

10月8日起持已數位綁定五倍券的icash2.0或icash Pay，可跨各種民生通路消費使用，振興回饋期間消費滿5000元加贈5%OPEN POINT（上限250點），若選擇指定通路，包含7-11、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代等統一集團旗下通路消費，OPEN POINT回饋高達10%（最高上限500點），精打細算的消費者若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，可讓回饋再加乘，有機會把5000元放大變成1萬6270元。

7-11 OPEN錢包領先實體零售、推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT APP可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用。（7-11提供）

OPEN錢包則攜手全銀行響應振興五倍券數位綁定服務，推薦使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡，同時上國泰世華官網數位綁定成功，自10月8日起至31日使用已數位綁定的OPEN錢包 x 國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13%OPEN POINT點數回饋。