新華社18日報導，將於9月24至28日在北京舉行的2021中關村論壇，組委會第一次全體會議17日舉行，大陸國務院副總理、組委會主任劉鶴和北京市委書記、組委會第一副主任蔡奇出席會議。會議強調，把中關村論壇打造成為面向全球高科技創新交流合作的國家級平台，是中共中央作出的一項重要決策，一定要進一步提高政治站位，體現論壇的高層次、高水準、國際化，落實落細各項籌備任務，把這件大事辦好。

會議指出，中共總書記習近平高度重視科技創新和開放合作。中關村是大陸創新發展的一面旗幟，在推進科技自立自強中肩負重要使命。

會議強調，本屆論壇以「智慧·健康·碳中和」為主題，要通過論壇展示大陸堅持高品質發展，堅持推進改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，堅持科技強國道路的決心；展示大陸建設生態文明，強化氣變合作，深化人才交流合作的態度；展現全面加強國際科技合作，建設人類命運共同體的信念。

會議還部署了各項籌備工作，強調要以最高標準做好疫情防控，做到論壇期間「零感染」，做好新聞宣傳報導工作，完善各項突發情況的應對預案，確保將論壇辦成一場精彩盛大的國際科技盛會。

據報導，2021中關村論壇將以「智慧·健康·碳中和」為年度主題，在北京中關村國家自主創新示範區展示中心舉辦。9月24日開幕，會期5天，重點圍繞論壇會議、展覽展示、成果發佈、前沿大賽、技術交易、配套活動等6大板塊，設置各類活動60場，同時舉辦貫穿全年的常態化系列活動。