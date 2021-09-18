2021年9月18日，廈門中山路步行街，市民有序排隊等候核酸檢測。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞18日報導，廈門市人民政府召開新聞發布會通報新冠疫情防控最新情況。全市第一輪全員核酸檢測採樣共發現29份10混1陽性樣本，其中思明區1份，湖裡區1份，同安區27份。樣本中已確診17例，其餘陽性樣本正在覆核中。廈門市決定啟動第二輪全市全員核酸檢測。廈門市18 日發布3個通報，規定全市居民小區閉環管理；非必要不離廈，確需離開廈門須持48小時核酸陰性證明。

目前，廈門市疫情確診病例仍較多，為進一步遏制疫情蔓延擴散，已推出多項疫情處置措施：廈門市規定非必要不離廈，確需離開廈門須持48小時核酸陰性證明。同時，同安區連續發布三份通告，禁止區域內人員離開。另外，廈門市加快流調追蹤和密接排查，著力提升密接、次密接人員隔離管控速度，已向外發出協查函372份。針對同安區疫情防控嚴峻形勢，籌備啟動租賃保障房作為隔離用房，做好供水、供電、網路保障以及配送餐等後勤服務和醫療保障。

2021年9月18日，廈門中山路步行街，醫務人員對市民進行核酸檢測。

2021年9月18日，廈門中山路步行街，市民有序排隊等候核酸檢測。