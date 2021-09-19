【愛傳媒陳朝平專欄】美國、英國和澳洲以三國國名字首為名，共組AUKUS安全協議，美國並宣布將打造核子動力潛艦技術轉移給澳洲。預計澳洲第一艘核子動力潛艇將於2040年出廠。國際評論，咸認AUKUS劍指中國。

AUKUS聯盟甫告組成，法國外長勒德里安大怒，認為此舉形同澳洲片面毀棄2016年與法國簽署的400億美元的購艦合約。英國前首相梅伊質問現任首相強生:「萬一中國試圖侵略台灣，英國將採取何種立場？」

澳洲毀約，法澳齟齬，他家的事，梅伊對決強生，也與我無關。我比較關心的問題在於：

其一，美國海軍資料顯示，共軍目前擁有6艘核動力潛艦，2040年將增加至16艘。澳洲第一艘核子動力潛艇預計將於2040年出廠。未來19年間，中共難道不會先發制人，迫使澳洲核子潛艦無法出廠？

其二，如澳洲第一艘核子潛艦出廠前，中共已對台動武，澳洲如何協助美國協防台灣?美軍和英軍的核子動力潛艇是否要出動對抗呢？

其三，既然共軍已有6艘核子動力潛艦，試問，台灣潛艦國造有何意義？何況，國造潛艦的技術還是上一代的技術，無論續航力、下潛能力、水下飛彈發射能力，都遠不如中共核子潛艦，如何對抗？潛艦國造，癡人說夢，浪費公帑而已。

其四，台灣既是美國所謂第一島鏈上永不沉沒的航空母艦，中共真要武力犯台，為何美國核子潛艦不動如山，卻趕著澳洲鴨子上架，打造緩不濟急的核子潛艦？與其說印太安全第一，不如說，美國軍火買賣優先。美國潛意識，終究是商業考量重於其他，戰事未起，先賺一筆軍火紅利再說！

其五，未來19年，不謀亞太和平，卻一心模擬戰爭爆發？心盲所致，轉移核子動力潛艇技術予距離台海遙遠的澳洲，便成首要之務。

與此同時，中國宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），誰愛和平？誰是戰爭販子？豈不明白？台灣呢？是選擇和平？還是堅持要和戰爭販子站在同一戰線？

有趣的是，美英澳搞的這個新聯盟簡稱AUKUS，中文音譯，聽來就像是「噢，哭死！」或是「噢，苦死！」，好戰者聯盟的命運，了然矣！就怕台灣將自己賠了進去，到時候，全島一命，不是苦死，就是哭死！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。