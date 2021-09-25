洋基、紅襪暌違16年的「基襪生死戰」開鑼。（MLB臉書）

今年季末的「基襪大戰」被視為洋基、紅襪16年來最重要的一次系列賽，平日在漫長162場的例行賽，區區3場勝負不影響什麼，何況兩隊的戰績也不一定很接近。今年9月兩隊戰績殺得難分難解，美聯外卡戰呈現「美東3搶2」的局面，洋基有可能在這次3連戰一舉超車紅襪，或是被紅襪踢出外卡。

2005年9月，洋基與紅襪的3連戰就被當成一次關鍵對決，當時洋基戰績還落後給紅襪，雙方前兩戰打成1勝1負。第3戰洋基派出「巨怪」藍迪強生(Randy Johnson)先發，當時藍迪強生剛剛過完42歲生日，他7局無失分，幫助洋基1-0險勝紅襪，贏得系列賽勝利。最後洋基、紅襪兩隊季末都打到95勝67敗，然而是洋基拿下了分區冠軍，因為例行賽洋基對紅襪10勝9敗，由此可以想像那年戰況多麼激烈。

大聯盟到2012年才擴充外卡席位，原本拿到外卡的球隊（例如2005年紅襪）也能跟分區冠軍一樣，首輪就進行5戰3勝對決。現在外卡擴充為2席，如果洋基和紅襪把藍鳥、水手打下去，兩隊就可以同時持外卡身分晉級，到時候就要打「一戰定生死」的外卡戰，肯定比16年前還要激烈。自從大聯盟採用新制度以來，紅襪從未拿過外卡，洋基則打過3次外卡戰，兩隊將是首次在外卡戰對決。