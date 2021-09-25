大聯盟今年6月鬧出「黏黏球」的笑話，迫使主審在換場時抽檢投手的球帽、腰帶、手套，看看他是否在球上塗抹黏性外部物質，以增加球的轉速。這個大抽查導致一些投手的投球轉速明顯下降，同時引起投手的抱怨與球迷的大肆嘲笑。大聯盟本周決定仿效日本職棒，推出「官方版防滑球」。

依照日本職棒，球在比賽之前就會先塗上一層防滑物質，這樣投手就沒有藉口再自行「加料」，本屆東京奧運也是使用塗過防滑物質的球。事實上今年東京奧運，各國投手就對日本的球讚不絕口，美國投手卡茲米爾(Scott Kazmir)、墨西哥投手裴瑞茲(Oliver Pérez)都稱讚日本的球比大聯盟好多了，即使東京氣候炎熱潮濕，他們仍然可以比較容易抓握住球，日本的防滑粉也比大聯盟好。

大聯盟的球問題還不少，先前才有導致各隊打者狂轟不止的「彈力球」事件，現在又有投手批評球太滑，如果他們的球有日本製的那樣好，大家也不必冒著作弊的嫌疑去塗抹黏性物質（大聯盟的用球是在中美洲哥斯大黎加製造）。

根據雜誌《棒球美國》報導，大聯盟決定在今年3A的季末開始試用「官方版防滑球」，也就是預先塗上合法防滑物質的球來給投手使用。如果試行成功，外界建議可以放在明年春訓直接讓大聯盟投手試用。