國際行動網路調查權威Opensignal今(20)公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳奪下全球第一，中華電信表示，已於Opensignal今年3月針對全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，獲得「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比皆拿下全台第一，榮獲全球高效能奬項(Global High Performers)，也是唯一成績挺進全球前30名的台灣電信業者。

中華電信緊接著又獲國際測速領導品牌知名測速網站Speedtest評測為台灣「5G網速第一」及「行動網路涵蓋第一」的殊榮。中華電信強調，獲多數消費者的肯定與信賴，將持續引領國人邁向5G科技新生活。」

本次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮，其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps。