中秋連假期間台股休市，但美股、日股、港股等受恒大債務危機衝擊重挫，市場擔憂今(22日)開盤的台北股市恐將補跌，為避免台股出現不理性的波動，財政部將密切關注大盤走勢，也將與公股行庫保持聯繫，公股行庫也都備妥銀彈待命，準備隨時應戰。

美股20日出現恐慌性賣壓，盤中一度暴跌近千點，市場認為與恒大集團可能引爆的債務違約風險有關，亞股的日股、港股也重挫，台股因中秋連假周一、周二都休市，不少散戶擔心今日開盤的台北股市恐怕不妙。

不過，美股周二(21日)開盤即出現反彈，市場消化恒大危機可能擴散的憂慮，轉為觀望聯準會(Fed)利率決策會議的結論，以及是否針對縮減購債行動(Taper)公布進一步細節，道瓊工業指數終場下挫50.63點，跌幅0.15%，收在33919.84點；標準普爾500指數小跌3.54點，跌幅0.08%，收在4354.19點；那斯達克指數則上揚32.50點，漲幅0.22%，收在14746.40點。

另外，9點30分開盤的陸港股可能也將影響台股，公股行庫與政府基金都將緊盯盤勢，如有需要將採取護盤行動。