台灣5G開台滿逾周年，相關建設陸續步上軌，加上全新蘋果iPhone13系列即將在本周五開賣，預計會再帶動一波5G申辦潮，在5G網速、覆蓋以及傳輸表現上，各家電信業者也各有千秋。

國際權威測速領導品牌Ookla旗下Speedtest公布2021上半年台灣5G成績單，中華電拿下「5G網速第一名」「行動網路涵蓋第一名」兩項大獎，另外，中華電表示，該權威測速機構於8月公布最新2021年全球數億次實測分析數據，除台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電以行動網速最高分再獲全台第一；其中，5G下載網速中位數(median download speed)達471.73Mbps，再度稱冠，是台灣唯一超越450Mbps的業者。

另外，國際行動網路調查權威Opensignal最新「全球5G行動網路體驗報告」，本次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。報告指出，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一的殊榮，其中「5G下載速度」更是繼2020全球評比後再創巔峰，平均速度直飆447.8Mbps，超越位居第二名韓國SK Telecom的417.6Mbps。