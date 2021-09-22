台北市議員王鴻薇22日質詢時批評，北市府為搶五倍券商機，豪撒5點多億公帑發百萬份數位熊好券，卻不限台北市民使用，頗有「發券全國領、市民當凱子」的意味，她也提及桃園市長鄭文燦也「如此豪氣」，難道是因為2人都想選總統，所以才特別大方嗎？

台北市長柯文哲22日赴議會報告第2次追加減預算，有關北市防疫、紓困及振興等業務，共提出19.9億預算追加，其中又以熊好券佔大宗。王鴻薇對此批評，全國民眾為搶五倍券優惠，一早就湧入官網登記，導致系統大當機，熊好券直到下午4點還在「轉圈圈」，讓民眾有夠累。

王鴻薇質疑，熊好券花了5億多、共計100萬份以上，都是台北市民的錢，但用來抽熊好券的台北通，卻不限外縣市民眾註冊，等於全國皆享優惠，反觀新北加倍券，雖然份數較熊好券少，但登記資格僅限新北市民，但台北卻很大方，所以是新北市長侯友宜太小氣嗎？

王近一步指出，她去了解各縣市加碼後，發現鄭文燦也如此大方，推出不限當地市民的「桃園好市券」，「是不是你們兩個想要選總統，為何特別大方？」，就台北市民的角度來講，加碼方案要有2原則，一是好康應該是市民取得，二則是留在台北使用。

柯文哲表示，但熊好券會限定在台北使用，這才是戰略。但王認為，雖然熊好券將消費留在台北，但熊好券仍是給全國通用，如果熊好券抽到都不是台北市民怎麼辦，其他縣市是歡迎其他民眾來當地消費，但桃園、台北作法怎麼跟其他人不一樣。