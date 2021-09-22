台中市928檔期推案量估算約有700億元，與去年相比增加45.8％。（盧金足攝）

台中928檔期推案量估算約700億元，與去年相比增45.8％，受疫情影響及實價登錄新法規上路等因素，不少建商原預定上半年推案延遲至下半年進場，台中市不動產開發商業同業公會預估，扣除已取得建照700億案量，尚有258億新案量將在第四季登場，合計有958億案量，海線、北屯、七期為前三大熱區。

推案熱區中，海線的龍井、沙鹿、梧棲、清水就有約25案、342億元的推案量，為第一大熱區。其次為北屯區，新推案有15案、286億，推案熱區房市戰況猛烈。

精銳建設看好台中海線副都心未來發展動能，引進超綠覆低密度住宅規畫，將在沙鹿站特區推出預售超規模指標新案鎮，基地1378坪坐擁整體街廓萬坪綠特區，享校園、公園第一排的地利優勢，均質三房格局，總銷金額18億元，將創海線有史以來最高綠覆規格地標大樓。

位在海線梧棲區「遠雄幸福城」單一案量達158億元，面積6782坪就有2498戶釋出，由於土地、營造成本高築，原本一字頭房價的遠雄之星系列案，將朝2字頭房價邁進。

龍井區的大樓新案「國聚之璟」，總銷金額約20億元，位在東海街上的基地達1924坪，規劃二、三房產品。去年同區域的住宅大樓案曾創下龍井最高價紀錄，因而外界預估「國聚之璟」房價有可能站上4字頭。

今年將在沙鹿、潭子推出兩新案的久樘開發表示，台商回流設廠造成科技人才移入，是房市人口紅利最大利基，也帶動中科周邊的大雅、沙鹿、潭子、龍井等區的房價上揚。久樘沙鹿新案位在沙鹿核心靜宜商圈的英才路上，近台灣大道、規畫中的捷運藍線。

台中第一大行政區北屯區，928檔期新案量約有286億，大案集中在14期重劃區、機捷特區、單元12。14期進場的「國泰MOST＋」，總銷金額50億元；緊接著10月初進場的陸府14期新案，基地位在14期重劃區東側，規畫50坪上下產品，單價可望創下區域新高價。

與14期緊鄰的11期重劃區，還有豪宅品由建商龍寶建設「愛臻邸」，總銷金額65億元，基地約1400坪，規畫53-78坪的精裝修產品，總戶數185戶。

此外，外單元12指標建案精銳「嚮未來」，總銷金額約有25億元，規畫38至42坪產品，精銳建設自2017年即陸續購入12單元內多筆精華建地，其中三個建案完銷，今年將推出第四號新案，集結精銳品牌低密度、大基地、大花園的規畫特點及建築美學，獲購屋者青睞。