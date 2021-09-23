救難人員緊急架起梯子，協助受困在3樓的母女脫困。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

今（23）日下午兩點半左右，宜蘭縣蘇澳鎮一棟民宅發生火警，一對母女一度受困3樓，所幸救難人員即時抵達現場，將母女順利救出，經現場救護人員檢視後母女平安並沒有身體不適狀況，也未進一步送醫診治。

今天下午2點29分，宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲報案，指蘇澳鎮城東路一戶民宅發生火警，有人員受困屋內3樓，勤指中心立即調派蘇澳、南方澳、羅東、五結、冬山分隊及第大二隊大批救災人車前往救援。

救難人員抵達現場後，發現失火民宅是3層的RC建築物，起火處所在民宅的2樓，救難人員立即架起梯子，先從安全處將母親及尚在強褓中的女嬰帶離起火的民宅平安脫困，救護人員隨即檢視母女的身體狀況，所幸母女並未在火警中遭受到燒燙傷或嗆傷，身體狀況良好，並未送醫。

2點51分現場指揮官回報火勢已經控制，3點11分將火勢撲滅，至於起火原因將由消防局局火調科進一步調查。