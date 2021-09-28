澳洲一名男子日前和友人到湖邊晨練，未料看見一隻袋鼠受困在湖中，於是立刻脫下褲子、下水營救，然而當袋鼠成功被救回岸上時，居然做出了疑似和人「握手」的舉動，像是在表達感謝之情，溫馨的畫面讓所有人都十分感動。

根據《ABC News》報導，克勞瑟（Nic Crowther）近日和友人到位於坎培拉（Canberra）的柏利格里芬湖（Lake Burley Griffin）邊進行晨練，途中看見湖裡有一隻袋鼠正在瑟瑟發抖，表情看起來也非常無助，因此覺得他需要幫助；起初克勞瑟只是打電話給野生動物專家求救，但最終還是忍不住親自跳下水，和另一名熱心人士一起救援袋鼠。

從影片中可以看到，克勞瑟和另一名男子壓低身體，從兩面緩緩靠近袋鼠，隨後合力抓住牠，雖然袋鼠因為受到驚嚇不斷掙扎，但他們還是努力把袋鼠抬起、送到岸上，一名黑衣男子則在岸邊幫忙接住，其中一人還拍了拍袋鼠的屁股，試圖安撫牠的情緒。

袋鼠成功獲救後，雖然還有些驚魂未定，但仍不忘和黑衣男子握手，等到克勞瑟和另一名男子上岸，袋鼠也相繼跟他們握手，似乎是在表達謝意，對此克勞瑟表示：「雖然我想認為牠是在向我們道謝，但現實可能是牠當時有點困惑，而且處於混亂的狀態」。

影片在網路上曝光後，許多網友都大讚克勞瑟和另外2名男子是英雄，但他相當謙虛，表示每個人如果遇到相同的情況，肯定都會伸出援手，「我認為這是每個熱血的人都會做的事情」，還指出在新冠疫情和澳洲森林大火期間，許多人都像這樣無私地幫助別人和動物，「這就是我們能為社區做的事」。