迷途柴犬見警員返回派出所，立刻衝至警用機車前猛搖尾巴示好，似乎要報案求助。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將柴犬送上警車，將牠送往動物醫院掃瞄晶片，幸運地找到女主人。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

在警方協助下，柴犬和楊姓女飼主順利在派出所團圓。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1隻柴犬9月27日跑到前鎮分局復興路派出所門口徘徊，見警員返所，立刻衝至警用機車前猛搖尾巴示好，似乎要報案求助，警方懷疑柴犬迷路，將牠帶進派出所，萌柴犬瞬間圈粉不少員警；警方自掏腰包買狗食餵飽柴犬後，將牠帶往動物醫院掃瞄晶片找到女主人，讓汪星人順利返家。

前鎮分局復興路派出所警員陳律廷、周書珩27日凌晨1時許在所內執勤，突然發現一隻柴犬在派出所門口，員警見柴犬毛髮整齊經過梳理，研判柴犬可能迷路，可愛的柴犬見到巡邏警員騎車返所，會立刻上前猛搖尾巴示好，似乎要向警方報案求助。

陳員見柴犬似乎又餓又渴，將牠帶進所內，自掏腰包買狗罐頭讓牠飽餐一頓，萌柴犬瞬間圈粉所內不少員警，紛紛稱讚這隻柴犬很聰明了，懂得到派出所求救。

警方後來把柴犬帶上警車，載往附近24小時的動物醫院掃描晶片，找到柴犬的楊姓女主人；楊女喜出望外，奔赴警所和愛犬歡喜團圓；楊女向警方表示，愛犬失蹤她焦急找了3個小時，沒想到，愛犬竟跑到1公里外的派出所求助，所幸被警方發現，感謝警方協助愛犬返家。