彰化大村紙業工廠烈焰狂燃 5000坪廠房付之一炬3名員工燒傷送醫

彰化縣大村鄉文賀實業公司本月2日發生嚴重大火，造成3名移工燒傷，因紙廠存放易燃材質、火勢相當猛烈，一度造成李姓移工受困火場，李男當時心急從2樓跳下摔斷腳，無法行走在地面掙扎，所幸最後發現另1名阮姓移工逃出工廠並大聲呼救，而阮男也情義相挺跑回火場拖出李男身體，最後3人才無大礙，李男之後痛哭感謝對方。

彰化縣知名紙廠文賀實業公司本月前天（2日）發生火警，因工廠存放熔噴布、熔噴不織布等易燃材質，火勢不斷延燒，造成場內1名32歲阮姓男移工雙手灼傷，另一名45歲劉男則是背部、肢體2度灼傷，目前2人皆已出院。而當時工廠內有1名39歲李男受困在火場，幸虧阮男及時相救，不過全身2度灼傷40%，腿部骨折，目前仍住院中。

據《自由時報》報導，當時李男發現工廠出入口遭火勢蓋住，一度嘗試爬上高處滅火並求救，但最後仍被大火困住，他只好先從約1層樓高的位置跳下，卻不幸造成左腳骨折、困在原地，還好之後看到阮男已逃出門外，因此急忙大聲呼喊對方名字，對方發現他後義無反顧衝回火場，將他身體死命拉出火場，事後他崩潰抱著阮男感謝救命之恩。

彰化縣第二大消防大隊6分隊全出動，共動員消防車32輛、救護車6輛，消防人員69人前往搶救，現場有3名員工受傷送醫，19時33分火勢控制。

廠房鐵皮屋雖然好幾棟，但幾乎彼此接連，廣達5000多坪，全都堆放易燃品，火勢一發不可收拾，整片火海，澆灌根本滅不了，燒到鐵皮一棟棟轟然塌陷，幸好周邊都是農田，不至於往廠區外蔓延。