南韓女子天團TWICE本月1日再度發行英文單曲《The Feels》，MV公開短短3小時便突破400萬觀看人次，並迅速當上全球推特趨勢排行榜，可見她們的高人氣。昨（2）日晚間，TWICE也在官方YouTube頻道上公開她們幕後練舞的影片，而日籍成員MOMO的性感穿搭，立即吸引粉絲的目光。

TWICE先前雖曾發行過英文單曲，但從未另外拍攝過MV，而這次首次推出《The Feels》的英文MV也正式向對外宣布進軍歐美市場，讓不少喜愛她們的歐美粉絲興奮不已，而她們除了MV創下驚人的觀看次數外，網路上也掀起了舞蹈跟風熱潮。TWICE的官方YouTube頻道昨日更公開了她們私下練舞的畫面，再度引發關注。

只見影片中，成員們皆穿上火辣的街頭風中空裝，搭配輕快的旋律與整齊劃一的舞步，使影片公開不到一天同樣吸引超過155萬人次觀看。其中MOMO在影片中的穿搭最是吸睛，從網友截取的個人片段中可以看出，MOMO穿著一件黑色超短上衣，內搭深U、腰部挖空的連身衣與休閒長褲，整體造型輕便又不失性感。

但胸口挖空的視覺效果，與腰部鏤空的設計，使她無論是彎腰還是抬起手，飽滿雙峰與纖細蠻腰皆立刻乍現，加上性感的舞蹈動作，瞬間電暈一票粉絲，紛紛留言「MOMO的身材太好了」、「MOMO跳舞起來真不是普通的性感」、「看得我差點噴鼻血」、「MOMO深藏不露的好身材，真讓人受不了」、「被小桃子電到不行」、「可愛又性感的桃子」。

TWICE MOMO在練舞影片中穿著鏤空連身衣，大秀性感好身材。（圖／YOUTUBE）