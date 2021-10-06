39歲日本女星片瀨那奈9月底無預警離開待了多年的研音事務所，然而卻有消息指出，她已經被電視台列為黑名單，實際上她不是主動離開，而是遭到事務所炒魷魚，全是因為片瀨那奈的同居男友岡田英明涉毒被捕，造成她的形象受損，事務所切割自保。

綜合日媒報導，片瀨那奈的男友岡田英明7月遭捕，當時她透過事務所向外宣稱，驗尿及被警方搜屋都是不實消息，最後卻被揭穿說謊，儘管她的驗尿報告呈陰性，事務所仍決定將她辭退，其實早在之前她的好友澤尻英龍華就因吸毒遭捕。

那之後還流出片瀨那奈和澤尻英龍華在夜店狂歡的影片，2人都被電視台列為不受歡迎藝人，如今片瀨那奈的男友再出事，她也脫不了關係，演藝事業堪憂。

片瀨那奈和澤尻英龍華曾在夜店狂歡。(圖/翻攝自日網)

事實上，片瀨那奈擁有一雙大長腿，外型美豔的她戲約不斷，從1996年獲選泳衣模特兒後便進入演藝圈，出道至今演出不少知名電影，包括電影《死亡筆記》及《20世紀少年》，更曾在電影《變態超人》中扮演SM女王，不計形象賣力演出的表現獲得好評，如今卻功虧一簣。