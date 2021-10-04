三趾翠鳥野放檢傷。（野鳥學會非營利野動診所提供／蔡依珍桃園傳真）

燕鴴野放。（野鳥學會非營利野動診所提供／蔡依珍桃園傳真）

燕鴴野放檢傷。（野鳥學會非營利野動診所提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市野鳥學會非營利野生動物診所2019年3月剛成立，收容救治再放回大自然的野放比率僅31％，2年來逐年成長，如今已達37％，遠高於全國平均值30％，獸醫師吳珈瑩提醒，野生動物本來就生存在野外，不是所有受傷的動物都要積極侵入性醫療，檢傷評估後重回大自然，才是最終目標。

野鳥學會非營利野動診所今年到8月底總共收容1356隻野生動物，受疫情和三級警戒影響，民眾較少外出，整體數字較去年同期少了300多隻，其中收容救治野放回大自然的509隻，野放比率37％，分析收容原因發現，繁殖季節落巢的鳥類最多達249隻，其實大部分可以留在原地，待鳥媽媽尋回即可，刻意帶回，反而讓雛鳥提早離巢，並非上策，呼籲可先觀察周遭，放置鄰近安全處。

分析也發現，遭犬貓攻擊的野放率最低，只有27％，吳珈瑩表示，動物要適應殘酷的野外生活，自癒能力都比人類強很多，會被人類發現或抓到，基本上病情都已經相當嚴重，她也提到，診所初期經驗較為缺乏，設備人力有限，除透過公益募款增設照養員、添購設備，獸醫師也在4000多個案例的經驗累積下，掌握桃園地區野生動物的習性及傷病狀況，才能給予野生動物適切的照護，提高返回大自然的機會。

野鳥學會總幹事范卓昭表示，不是所有受傷的野生動物都要做到積極侵入性的醫療，對動物才是最好的，畢竟牠們本來就生存在野外，診所無法給予相對於野外的營養及環境，因此透過野放檢傷評估後，儘早讓牠們回歸大自然才是野動診所救傷的目標。

吳珈瑩也直言，野生動物除了自然淘汰以外，受傷通常與人類有關，像是窗明几淨的玻璃就常常會讓野生動物撞擊受傷，公園剪枝修樹或是冷氣維修保養，也會造成整個鳥巢掉落或無家可歸，另外人為的不當飼養或許出於善心，但可能不了解習性，反而會害了牠，呼籲愛牠就不要傷害牠，民眾如果發現受傷的野生動物，可撥打1999，野鳥學會非營利野生動物診所可以線上諮詢，給動物們最妥適的照護。