新北市三峽區學成路某社區大樓今日凌晨3時許傳出火警，6樓一家4人受困陽台，起火點疑似在大兒子房間內，不過在火警發生前數分鐘，大兒子早已離家，甚至將鑰匙插在門上，導致一家人無法逃生，所幸警消迅速將火勢撲滅，未造成傷亡。大兒子在火警發生後5小時遭逮捕，並承認有點燃房內蠟燭，目前警方仍在筆錄偵訊中。

警消獲報三峽區學成路火警後，出動消防人員104人、消防車輛34輛前往現場救災，並在30分鐘內撲滅火勢，救出受困民眾。據了解，柯姓屋主的16歲大兒子凌晨3時許衝忙離家，將鑰匙插在大門，柯姓屋主在房內聞到怪味後起床查看，才發現玄關等多處起火，隨即叫醒妻子、二兒子、三兒子逃難，但無法轉動門鎖，全家受困火場中，事後家人調閱監視器才發現大兒子早已逃離家中。

三峽分局獲報後，立刻追查柯男下落，今8時許在鶯歌火車站前將人逮捕。據了解，柯男遭逮捕後，家人疑因不諒解縱火行為，並未連繫警局陪同處理，僅有法扶陪同到案，而柯男偵訊時也坦承因為課業壓力與家人爭吵，一時負氣在房內點燃蠟燭引發火災；警方表示，全案將依少年事件處理法及公共危險、殺人未遂移送法庭偵辦。