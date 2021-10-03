台視、三立《全明星運動會》是全台首創大型運動實境節目，今年抱走金鐘節目創新獎與益智及實境節目主持人獎2項大獎，實至名歸。節目製作人R ONE在今（3日）慶功宴上，預告第3季正籌備中，不僅會篩選出優秀的明星隊員，顏值當然也考量在範圍內，「因為我是顏控」，肯定不會讓大家失望。

製作人表示第3季選手報名踴躍，人情壓力非常大，由於節目主要是運動項目，參賽者最終還是要看數據，除了原本跑步、游泳、助跑跳遠，也會加上壘球擲遠等，會篩選出優秀的隊員，他也透露第3季將在12月5日上線，還宣布第2季選手們將在11月27日在高雄巨蛋開唱。

而《運動會》隊員姚元浩誇主持人蔡尚樺花很多時間與大家相處，感受到她的用心，還會抽空陪隊員們練習，節目上才有辦法像跟家人般一起工作，「她每次都是第一個感動的，不管輸贏她是第一個難過的。」這話讓蔡尚樺感動到哭了出來。