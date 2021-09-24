新冠疫情爆發，銓敘部部長周志宏表示，衛福部長陳時中及考試委員王秀紅合撰分析現行醫事人力制度等問題文中提出建議，應全面性檢討公立醫療機構的薪給制度。

考試院今發行《國家人力資源論壇》電子報，本期主編銓敘部部長周志宏表示，近兩年COVID-19疫情爆發，在各國醫療體系瀕臨崩潰邊緣的情形下，我國醫療體系仍能順利運作且尚有足夠量能，應歸功於醫事人力的辛勤努力與高效率的人力配置與運用。

他說，這期以「醫事人員公務人力發展」為主題，希望藉由分析目前公部門醫事人員考選、進用及管理運作問題，展望未來朝向更專業彈性的醫事人力制度。

周志宏指出，本期專文分別由整體制度面及個別運作面探討公部門醫事人力問題。陳時中及考試委員王秀紅合撰分析現行醫事人力制度問題，並提出四點具體建議，包括研擬修正89年發布之衛生所組織規程參考基準、全面性檢討公立醫療機構之薪給制度、彈性調整配置師級醫事職務比率及增列疾病管制署科長得由醫事人員擔任。

他說，其次，衛福部疾管署長周志浩及臺北醫院副院長郭憲華分別指出戰疫前線防疫機關醫事主管進用問題與公立醫院護理人力運作問題，並主張「防疫實務，亟需具醫療事務實務經驗之主管人才」，若能鬆綁科長得以醫事人員任用，將有助於疾管署防疫工作人力的彈性運用」。

他說，此外，由銓敘部特審司司長蕭正祥及考選部高普考試司司長程挽華，根據目前的統計資料，呈現公部門醫事人員整體圖像及介紹公職專技醫事人員考試制度與考選狀況。

他說，有護理師背景的臺北醫院副院長郭憲華從護理人員之角度建議，公立醫院護理人力運作上，醫院若是經營得當，醫療院所人力擴增，醫療（事）服務科別增加，原有組織編制員額不足，醫療、行政主管即多以『院聘』方式處理，薪資福利及退休相關 權益亦未能有適當之保障，影響士氣，若能在組織編制上能更有彈性，對優良公 務人員之選、用、訓、留幫助匪淺。

他說，醫事人員始終站在防疫的第一線，然而，在疫情的考驗下也凸顯出若干現行醫事人員人事制度上的問題，需要進一步調整精進。