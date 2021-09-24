中國人民銀行副行長范一飛今天在「第十屆中國支付清算論壇」上表示，央行通過約談相關平台企業，規範餘額寶等「支付＋基金」的業務模式，有序清理支付機構網路貸款業務，要求企業回歸支付本源，目前已取得了重要的階段性成果，一些監管措施已形成制度規範。

范一飛指出，2016年以來，央行主動開展支付市場亂象整治，堅持對違法違規行為零容忍。至目前累計處罰1436家銀行支付機構，共罰沒 11.3億元（人民幣，下同〉，引導22家支付機構主動退出市場，對17家支付機構不予續展，撤銷 2 家嚴重違規支付機構業務許可，順利完成先鋒支付階段性風險處置，優勝劣汰的市場退出機制初步形成。

范一飛稱，未來，支付領域反壟斷有待深入，央行將持續督促平台企業落實支付業務整改要求。

范一飛強調，央行支持平台企業守正創新，但堅決反對平台企業無需擴張，不正當競爭、亂採濫用資料，損害消費者合法權益等違法行為。

餘額寶為阿里巴巴旗下螞蟻集團金融商品，業務有小額購買基金，大陸央行要求「餘額寶」主動降低餘額，是今年4月監管整改螞蟻集團5項重點之一。