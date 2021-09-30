網飛（Netflix）原創韓劇《魷魚遊戲》在全球83個國家大受歡迎，根據全球OTT內容排名網站Flix Patrol 30日（周四）報導，截至29日（當地時間）止，《魷魚遊戲》在電視節目類別得分為826分。

Flix Patrol的世界排名是將網飛正式服務的83國排名換算成積分，第一名10分，第二名9分，第三名8分，以此類推。

《魷魚遊戲》推出後迅速竄紅，短短4天即躍升網飛收視排行冠軍，也是首部取得此殊榮的韓國影集。網飛共同執行長暨內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，《魷魚遊戲》絕對是該平台最火紅的非英語系影集，而且「很可能」成為網飛史上最受歡迎的影集。

網飛過去鮮少公布收視人數，薩蘭多斯在一場研討會上罕見地揭露收視最高的影集排名，網飛以觀看至少2分鐘的會員人數或是串流時間總量、自首播後28天為計，目前最受歡迎影集是《柏捷頓家族：名門韻事》，共有8200萬會員觀看。但《魷魚遊戲》自9月17日播出後即引起轟動，到薩蘭多斯公布上述數據時，也才上映11天。