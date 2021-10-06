大陸四川瀘州市2名釣客日前至萬峰湖釣魚，在湖邊看到一隻長相奇特的大鳥，雙腳被釣魚線纏住，不斷的掙扎，釣客見狀，趕緊上前解救牠，並將大鳥的模樣拍下，經專家鑑定後得知，該鳥為「全球30個瀕危鳥種」之一，全球僅剩數百隻。

綜合陸媒報導，2名釣客至貴州省黔西南州興義市的萬峰湖釣魚，在湖邊發現一隻外型特殊的大鳥，頭部擁有黑色的羽冠，由於牠的腳被釣魚線纏住，因此不斷在原地掙扎，釣客趕緊上前解救，而大鳥脫困後並未馬上飛走，而是待在原處，發出「啊，啊，啊」的叫聲，似乎在表達感謝。

釣客隨即將大鳥的模樣拍下，並將照片傳給專家鑑定，瀘州市古藺縣自然資源和規劃局野生動物保護員趙中國表示，此大鳥的品種為「海南鳽」，又名「海南虎斑鳽」，擁有「鳥中大熊貓」的稱號，主要分布於大陸海南、廣西、安徽、福建、浙江等地和越南，屬於一級保護珍稀動物，目前世上僅存數百隻，因此被列入全球30個瀕危鳥種之一。

自貢市觀鳥協會成員李一凡表示，此為貴州省西部地區首次記錄到海南鳽出現，而海南鳽屬於晨昏性鳥類，因此僅在傍晚和清晨時出來活動覓食，而釣客釣魚所使用的魚線，常被鳥類誤觸，導致牠們身體被纏住，成為鳥類隱形殺手，先前也出現過多起類似事件。