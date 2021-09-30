動物若集體暴斃，是極為不尋常的現象，甚至會引起民眾恐慌。俄羅斯近日發生數百隻烏鴉集體死亡的狀況，而且屍體從天墜落，導致路面上全是烏鴉屍體，就連從業46年的獸醫師也被嚇到，直呼他也是第一次看到這種事情。

Russie : Plus de 300 corbeaux seraient morts selon des habitants du village d'Ust-Tarka dans la région de Novossibirsk. Les ornithologues pensent qu'ils pourraient avoir été empoisonnés aucune autre espèce n'ayant été signalée comme également touchée. pic.twitter.com/ZWUgde3bC1 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 23 2021

根據《鏡報》報導，俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）的烏斯塔卡村（Ust-Tarka），日前出現數百隻烏鴉集體死亡事件，屍體布滿整個街道，當地居民目睹鳥屍體從天上墜落的畫面，都感到非常害怕，政府部門已派人清理烏鴉屍體，部分鳥屍送往實驗室檢測，釐清烏鴉死亡原因，剩下的則進行燒毀。

烏斯塔卡村獸醫師庫茲利亞金（Sergei Kuzlyakin）受訪時表示，目前沒有其他鳥類或動物受到傷害，「我從1975年開始從事獸醫工作，這是我第一次看到這種情況，所以很震驚」，懷疑烏鴉應該是被毒死的，但並不確定牠們中的是什麼毒，目前正在等待檢驗報告。

鳥類學家亞諾夫斯基（Alexei Yanovsky）則指出，烏鴉若是中毒而亡，牠們可能是攝食殺蟲劑，「例如吃進垃圾掩埋場中毒的老鼠或田鼠，也可能是誤食發霉的穀物廢料，或是遭人故意毒死」。

過去也曾出現動物集體死亡的情形，許多民眾會認為是末日來臨的前兆，甚至稱之為「種族末世啟示」（aflockalypse），還有人認為，可能是政府在進行秘密實驗所導致，不過造成動物大規模死亡原因，經過檢驗後得知，多數都與環境變化、氣候變遷、疾病或鳥類遷徙失誤等有關。