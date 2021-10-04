美國南加州外海海底的油管發生漏油，可能引爆當地生態大災難。

美國南加州外海海底的油管發生漏油，大量原油外洩可能引爆當地生態大災難，目前已經有大量死魚、死鳥的遺體陸續被沖上岸，原本乾淨的沙灘也染上一點一點的黑色油漬。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國海岸防衛隊（USCG）2日上午9時左右在南加州外海海面發現一片油漬，這才發現當地連接離岸鑽油平台的油管已經漏油，粗估漏油點位在距離岸邊約4.5英里處，不過目前這些原油已經隨著海流漂向附近擁有高人氣的杭庭頓海灘（Huntington Beach），油漬也已向南蔓延至新港灘（Newport Beach）。

“The spill -- equal to about 126000 gallons of post-production crude -- is a ‘potential ecological disaster’ Huntington Beach Mayor Kim Carr said Saturday.” https://t.co/svbtxqLw4z — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 3 2021

杭庭頓海灘市長卡爾（Kim Carr）表示，外洩的原油約達3000桶或12.6萬加侖。

漏油已經影響當地生態，橘郡郡長佛里（Katrina Foley）昨（3）日表示，漏油可能引爆當地「生態災難」，已經開始看到死鳥與死魚的屍體被海水沖上岸邊，漏油也已經完全滲透附近濕地，當地人維護這片濕地數十年，結果一天內就被毀了。

Large oil spill off California coast line begins washing ashore leaving dead birds and fish strewn across beaches pic.twitter.com/3p6G8mw5GZ — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 3 2021

新港灘市長艾弗里（Brad Avery）甚至指出，看到海豚在油漬中游泳。

加州非營利組織「太平洋海洋哺乳動物中心」（Pacific Marine Mammal Center）目前已經進入「待命模式」，他們預估接下來幾小時、幾天、甚至是幾周內會陸續看到沾染了油漬的動物屍體沖上岸，該中心表示，已經在為「最壞情況做準備」。

美國南加州外海油管漏油，海鳥在油漬上飛行。（圖／路透社）

目前尚不清楚漏油原因，油管所屬的石油天然氣公司「Amplify Energy」表示正在和聯邦政府及地方官員進行恢復工作，官員指出，發生漏油的油管也已經被封住。

美國南加州外海油管漏油，原油已經飄向岸邊，在沙灘上形成一點一點的黑色油漬。（圖／路透社）

杭庭頓海灘原本乾淨的沙灘現在已經染上一點又一點的黑色油漬，當局呼籲民眾近期避免前往海灘。