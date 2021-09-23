日本東京都新宿日前發生一起駭人事件，一名28歲的泰國籍女子斯巴蓬（Penpanassak Strapon），17日在租屋處產下男嬰，卻狠心將其沖進馬桶，不料卻造成馬桶堵塞，當下沒多想的斯巴蓬在2天後找來水電工到府維修，全案才因此曝光。

綜合日媒報導，斯巴蓬17日在日租套房產下男嬰，接著竟狠心將男嬰沖進馬桶，直到19日一名水電工到府維修，才在馬桶內發現一具連臍帶都還沒剪掉的男嬰屍體，嚇得急忙報警。

警方獲報後隨即以屍體遺棄罪將斯巴蓬逮捕，斯巴蓬隨後也坦承犯行，但她表示自己完全不知道懷有身孕，也不清楚孩子的生父是誰，「我當下看到大量的血和嬰兒也嚇了一跳，覺得很不安，所以才將孩子從馬桶沖掉」。

報導指出，斯巴蓬是2020年3月以旅客身分入境日本，受到疫情影響，遲遲無法返國，因此滯留在當地。警方調查發現，斯巴蓬應是懷孕25週生產，男嬰疑似早產兒，體重僅635公克，目前全案仍在持續偵辦中。