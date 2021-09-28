天空上竟有魚在飛！日本一名網友在網路上分享一張照片，只見10條魚竟集體在天上飛，讓人看了非常困惑，而這張魚在飛的照片馬上引發討論，累積近3千多人按讚，而這些動物其實並不是魚，而是金翅雀，也讓不少人直呼太有趣。

根據日媒《Jタウンネット》報導，一名網友@haru_690502日前在推特寫下「牠們不是魚」，只見照片背景是模糊的黃綠色，其中有10條魚在空中集體飛翔，有趣的是，這群魚其實是「金翅雀」（カワラヒワ），不過流線型側身讓不少人誤會。

@haru_690502表示，他在自家後面的稻田中發現一群在飛的金翅雀，因此趕緊按下快門拍攝，而金翅雀身上的羽毛，在陽光的照射下閃閃發亮，看起來像是魚鱗，尾部形狀看起來又像秋刀魚的尾鰭，因此讓不少人看錯，紛紛表示「我怎麼看都是魚啊」、「遠遠看還以為是在魚缸裡游泳的熱帶魚」。

金翅雀(圖/達志影像)

金翅雀又名金翅、黃彈鳥、黃楠鳥及谷雀等，體長約12公分左右，分布於亞洲東部，生態環境非常多樣，垂直分布可達海拔2400公尺的高山，在低山和平原地區也經常能看到金翅雀的身影，主要吃植物性食物，以各種草本植物的種子為食，偶爾吃農作物和昆蟲，雖然金翅雀未列入瀕危物種，但目前受非法鳥類貿易的威脅。