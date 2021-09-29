國道1離奇命案 東湖交流道草叢驚見屍體警封鎖現場 11:152021/09/29 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1離奇命案，東湖交流道草叢驚見屍體警封鎖現場。(東湖交流道旁示意圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下16.7公里，鄰近東湖交流道附近，今(29日)上午發生一起離奇命案。正在東湖交流道旁邊坡進行清潔的工程人員，在交流道旁草叢進行修剪時，突然在草叢中發現一具屍體，雖然當地外人難以進入，但旁邊還有高架道路經過上方，為何死者會出現在當地令人起疑，警方目前已封鎖現場進行鑑識，並死者身分及死亡原因。 BNT施打前魔王級10關卡曝 網驚：夢幻疫苗好嬌貴 台南交通路網大串聯 鄉親便利有感 #東湖 #草叢 #進行 #離奇命案 #交流道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超商外驚見包裹山！網看傻「以為是物流中心」店員嘆：天天這樣 08:522021/09/29 生活 國一南下189K處 大貨車自撞滑落邊坡2人送醫 11:582021/09/28 社會 曾智希美曬低胸比基尼 網害羞驚見上圍出現「謎之紅點」 08:532021/09/29 娛樂 9月薪水卡關 黨務經費將是第一道難題 主席交接 朱：準備好了 江：無縫接軌 04:102021/09/28 焦點要聞 民眾散步河堤 驚見廢棄工寮雨遮有未著地雙腳 15:392021/09/28 社會 改善塞車 竹120線拓寬為四線道 04:102021/09/29 地方新聞 彰化綠能夯「綠蟑螂」增生 彰檢組打擊犯罪連繫平台 14:402021/09/28 社會 高雄22歲自轟亡 輕生前留2遺書與女友訣別：不能娶妳了 16:162021/09/28 社會 觀察者網》大陸東北限制民用電：是無奈，還是不該（劉程輝） 08:082021/09/29 海納百川 桃園職業賭場遭警查緝2次 女子想重起爐灶又被破獲 16:042021/09/28 社會 楊晨熙恢單桃花開 與貓毛男齊返家 07:532021/09/29 娛樂 社會熱門新聞 屏東超商女店員提醒戴口罩 慘遭挖雙眼恐失明 - 社會 影》屏東恐怖挖眼影片曝光 壯碩男壓住女店員狂戳猛挖 - 社會 屏東恐怖挖眼男抓到了 女店員恐失明村民激憤：是慣犯！ - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 駭人聽聞！恐怖男被提醒戴罩暴怒強挖雙眼 屏東超商女店員恐失明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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