國道1號南下16.7公里，鄰近東湖交流道附近，今(29日)上午發生一起離奇命案。正在東湖交流道旁邊坡進行清潔的工程人員，在交流道旁草叢進行修剪時，突然在草叢中發現一具屍體，雖然當地外人難以進入，但旁邊還有高架道路經過上方，為何死者會出現在當地令人起疑，警方目前已封鎖現場進行鑑識，並死者身分及死亡原因。