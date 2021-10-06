國內疫情趨緩，宜蘭縣已連續75天無新增案例，今天（6日）宜蘭縣政府表示，縣府依照中央宣布鬆綁措施調整相關規定，包括餐飲業內用等適度鬆綁，但縣內的休閒娛樂場所復業須採申請制，目前已有16家業者申請復業。

宜蘭縣在餐飲業內用服務、宗教、進香、福宴等活動，均遵照中央規定辦理，休閒娛樂場所部分，中央從5日起有條件開放部分場所，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

縣府工商旅遊處表示，休閒娛樂場所列管共計170家，申請復業須採書面申請制，工旅處已將中央防疫指引轉成表格，附上切結書方便業者填寫、申請，工旅處會以正式公文回復核准結果，並請業者將核准公文張貼於營業場所明顯處。

工旅處指出，目前有9家視聽歌唱業（KTV）及7家電子遊戲場業提出申請，復業後縣府會不定期稽查，確認業者是否有遵守防疫規定；開放的休閒娛樂場所類別，並不包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等，請業者勿擅自復業。

宜蘭縣疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口的70.4％，第1劑涵蓋率為55.8％，超過一半的宜蘭縣民曾接受疫苗注射，7月22日前已接種AZ第一劑的18至55歲民眾、7月30日前已接種AZ第一劑的56歲以上民眾，中央已開放預約平台讓民眾進行AZ第二劑意願登記。65歲以上長者施打第二劑，除第一劑施打莫德納疫苗者外，縣府已發通知單安排施打。

縣長林姿妙表示，整個疫情雖逐漸趨緩，但即使打過兩劑疫苗，若沒有做好防護，還是有感染的可能，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍是最重要的防疫作法，才能讓我們更安全、更安心。

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