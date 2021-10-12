大學甄選入學委員會近日公告，明年大學申請入學共47系試辦納入大學程式設計先修檢測（APCS），總計提供118個名額，參與校系和名額均創歷年新高；此外，有50個校系檢定科目採計英聽成績，比去年的51系少1個系，是歷年來最少。

教育部委託台師大資工系執行APCS檢測，可檢驗高中職學生在程式設計方面的能力，並107學年起納入大學申請入學第一階段檢定、篩選。明年大學申請入學有47個資訊類學系採計APCS檢測成績，總計提供118個名額。

APCS檢測科目包含程式設計觀念題和程式設計實作題，最高為5級分。明年多數資訊系申請入學設定的檢定門檻為2或3級分，而台大資工系、清大資工系、陽明交大資工系、台師大資訊工程系等12系則設定4級分。

此外，明年有50個校系的申請入學採計英聽成績，是歷年來最少。其中要求達A級的有15個校系、要求達B級有33個校系、要求達C級有2個校系。英聽成績分成A、B、C及F級，A級代表能力最高，F級最差。

舉例來說，台大外文系及台師大英語系要求要A級；政大教育系及清大經濟系則要求B級；國北教大自然科學與教育系、台藝大視覺傳達設計系則要求C級。

台灣要在2030年成為雙語國家，英語愈來愈重要，為何大學個人申請採計英聽成績的校系卻愈來愈少？據了解，在少子化下，大學招生愈來愈不容易，如果又設一個英語門檻，將更限縮選才範圍，所以各校系就漸漸不採計了。以台大來說，過去最多曾有20個學系的申請入學採計英聽成績，但去年已全數退出。