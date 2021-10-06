Netflix南韓原創影集《魷魚遊戲》開播至今短短3周，便在全球爆紅創下驚人收視，除了劇中演員與導演備受矚目外，劇中所出現的各個場景也成為影迷討論的焦點，甚至還有人因為經典的「遞名片」場景而變成受害者，片商也在昨（5）日緊急做出回應。

《魷魚遊戲》開播以來，許多橋段受到各國影迷爭相模仿，而其中孔劉現身男主角面前遞出「參加遊戲」的聯絡名片最為經典，許多人不僅在生活中找尋名片上出現的三個符號，名片後方的電話更引起不少人好奇心大爆發，在號碼前加上韓國的國際手機編碼「010」便撥出，造成許多擁有類似號碼的民眾相當困擾，不斷接到騷擾電話，氣得檢舉製作片商。

根據英國媒體《獨立報》的報導，Netflix全球發言人在本月5日受訪時坦言，「為了保護電話擁有者的隱私權，《魷魚遊戲》裡第一集的部分畫面將會被刪除」，報導中也指出，目前多數國家已進行重新編輯，不過台灣的影集中尚未被刪除相關片段。

對此，《魷魚遊戲》導演黃東赫其實早在過去的採訪中便解釋過，當初他們真的找了一組打不通的電話號碼來使用，沒想到還是因此造成事故發生，對於受害民眾表達歉意。另外，片商為了賠償受害者，原本已提出韓幣100萬（約新台幣2.3萬）作為賠償金，但卻遭到受害者拒絕，目前雙方仍持續協調中，也讓此事意外成為話題。