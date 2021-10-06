大陸一些孩子們在｢十一」假期中玩遊戲。（中新網）

中國新聞網用戶端6日調查報導發現，2021年大陸國慶長假，未成年人迎來網遊新政下的第一個｢十一」假期，部分孩子還能登錄父母帳號長時間玩遊戲，主要是一些遊戲仍未執行網遊新政，家長態度或是遊戲防沉迷關鍵。

根據大陸各大遊戲廠商公布，今年｢十一」假期，每晚20時至21時，未成年人可以登錄遊戲；其餘時間未成年人禁止登錄。

此前，大陸國家新聞出版署要求所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務；不得以任何形式向未實名註冊和登錄的使用者提供遊戲服務等等。

中新網報導，一些知名遊戲企業執行情況較好，非上述時間點，未成年人禁止登錄。不過，目前市面上遊戲魚龍混雜，不少孩子｢十一」假期依然沉浸在遊戲中。

｢你每天大概玩多久遊戲？」面對一個13歲的孩子，記者問道。

｢沒准，最少也得兩三個小時。」

｢未成年人能登錄嗎？你怎麼認證的？」記者問到。

｢用我爸的身分證。」

中新網稱，還有一些孩子表示，｢仍有些遊戲壓根不需要認證，打開就能玩耍，也不會限制時長。」

此外，一些單機遊戲根本不需要身分認證，甚至註冊都不需要，更別提區別未成年人以及限制遊戲時長了。在4399等遊戲平台，一些標註單機版的遊戲打開即可進入。

報導指出，網遊新政通知下發已一個月有餘，媒體調查時發現，如今部分遊戲企業至｢十一」假期仍未執行網遊新政。

在體驗中發現，《保衛蘿蔔2》在等待實名認證結果之前，依然可以正常遊戲，有意思的是，幾天時間過去了，還在等待認證結果。

調查還發現，目前不少手遊支持離線本機存放區，聯網後資料再同步，單機遊戲和網遊的界限越來越模糊，網遊新政是否能限制住此類遊戲有待相關部門進一步明確。

如，有的手遊可離線模式玩耍，但同時又具備網遊才有的商城、充值購買等服務，這些服務必須聯網才能完成；還有的遊戲可選擇雲端存儲和本機存放區兩種模式。這些遊戲算單機遊戲還是網遊？

報導分析，有了網遊新政，部分未成年人依然我行我素、沉迷遊戲，這是為啥？家長的態度或是其中一個關鍵。

｢不讓玩就哭就鬧，最後沒辦法，用我身分證給認證了。」有不少家長表示：｢適度遊戲沒事，完全禁止也不行，周邊人都這樣，有啥辦法？」

還有家長表示，壓根就沒時間管，給個手機孩子就安靜了，｢你要是不提醒，孩子坐那能一直把手機玩到沒電。」但對於未成年人遊戲充值，不少家長都連連搖頭反對。

未來，對未成年人的遊戲監管或進一步收緊。近日，中國音數協遊戲工委組織發起網路遊戲行業防沉迷自律公約，213家單位聯合發起，堅決執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制和充值消費額度等。

公約提出，｢各類單機、主機遊戲要同步內設防沉迷設置和家長監護系統，在下載、購買等環節必須嚴格執行身分實名認證。」

另外，大陸國務院日前印發的《中國兒童發展綱要(2021—2030年)》提出，實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身分認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。這意味著，未來在身分認證環節上，想鑽漏洞更難了。