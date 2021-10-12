大陸媒體報導，大陸互聯網龍頭阿里巴巴 旗下螞蟻集團日前已將持有的財新傳媒股份全部賣出。而在一個月前，阿里巴巴旗下杭州阿里創投在帳面虧損約人民幣（下同）23億元的情況下，退出了對芒果超媒的投資。市場認為，阿里巴巴全面退出傳媒業務，或和日前官方公布的民營資本不得進入新聞業禁令有關。

香港經濟日報報導，財新傳媒於2016年獲得來自螞蟻集團的數千萬元的D輪投資。據公開信息顯示，此前財新傳媒曾通過A、B、C、D輪融資，先後引入了浙數文化、騰訊 旗下深圳利通產業投資基金、CMC資本、螞蟻集團等投資者。

根據最新資料，螞蟻集團已經從財新股東名單上消失。市場也密切關注騰訊旗下投資基金接下來的動向。

大陸發改委8日就「市場准入負面清單（2021年版）」徵求公眾意見。內容提及，禁止違規開展新聞傳媒相關業務，尤其非公有資本受到多項限制，成為市場討論焦點。包括非公有資本不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網絡新聞訊息採編發布服務機構等。