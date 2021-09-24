蘋果iPhone 13全系列今熱鬧開賣，今年因為疫情關係，電信業者開賣採用虛實並存模式，故以往一級戰場信義區威秀人潮不如以往盛況，但電信業者對於今年iPhone 13實力依舊樂觀，各家業者也對於忠誠的搶頭香果粉祭出厚禮，為iPhone13炒熱氣氛。

中華電(2412)今日起於全台500間指定據點及網路門市開賣iPhone 13全機型，在疫情的考量下，中華電今年特辦理「iPhone 13新機線上首賣會」，董事長謝繼茂不僅特別與至台北信義威秀門市朝聖的果粉連線，答謝果粉的支持，並贈送前20名排隊客戶AirPods Pro，另外，線上首賣會上更大方抽出「iPhone 13全系列線上預約返購」13位幸運得獎者，包括最大獎Hami Point 69,950點、iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 128G等。

台灣大(3045)今(24)日開賣全新iPhone 13系列新機，因防疫考量首度採用線上開賣會，總經理林之晨親自宣布開賣加碼禮，包括實況直播所展示9款不同顏色iPhone 13和iPhone 13 Pro手機，將在後續直播過程中抽出其中2支送果粉，另外7支則分別作為開賣日早上11點到12點在myfone購物下單消費、以及9月30日前搭指定資費申辦iPhone 13系列的抽獎禮，果粉申辦台灣大iPhone 5G專案，還可獨享免費六個月Apple Music音樂串流服務，預計10月統一發送Apple Music專屬連結開啟優惠。

遠傳(4904)今(24)日上午於信義威秀直營門市，盛大開賣iPhone 13系列新機，總經理井琪親臨開賣活動現場，遠傳也高規格遵守防疫規範，提供現場排隊民眾「遠傳蘋安包」，雖然開賣活動在上班日，但遠傳推出的「揪i年年換」活動，申辦「遠傳心5G」599元、999元、1399元資費24個月，可享iPhone 13系列新機現折2000元，還能再享下代iPhone購機最高折20000元。

亞太電(3682)今於Gt智慧生活台北三創門市，舉辦「全民舞吉、搶新iPhone」限量首賣活動，首位搶得頭香的果粉獲得iPhone 13 Pro Max免費爆規升級1TB容量超狂優惠。亞太電表示，在3.5GHz與遠傳(4904)共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，全新「5G極速升等」資費，針對月租1,199元以下非吃到飽方案，獨家加贈「上網補充包」，48個月合約期內累計最高贈36,000元上網流量折抵金，原方案5G傳輸量用畢後，用戶可依需求，選擇計量或計日方式使用加贈的折抵金。

台灣之星於台北信義區舉辦「iPhone 13全系列開賣交機活動」，由台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸將預購期間人氣最高的新色機款天峰藍色iPhone 13 Pro親手交機給幸運的頭香老客戶，朱曉幸表示，隨著今年iPhone 13系列的推出，預期將持續推動消費者轉換5G、提升5G普及，從我們的預購狀況來看，這次iPhone 13系列比去年蘋果第一款5G手機iPhone 12系列高出近6成；加上台灣之星打造「全民5G」方案、推出比三大便宜400元的5G吃到飽資費，只要月租999元就可享5G不限速上網吃到飽；同時，今年iPhone 13全系列在台灣的價格更是比往年有感下降、最多便宜2600元，相信正式開賣後將持續吸引果粉換代更新，並帶動門號申辦量成長20%、挹注整體iPhone業績成長3成。