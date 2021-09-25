今年是Walter Chiapponi接手Tod’s創意總監屆滿兩年，成功地將原本小資休閒的品牌形象，朝高檔優雅的方向修正，甫在米蘭時裝周發表的Tod’s春夏服裝，質量俱量，並在細節融入皮革工藝與技術，連帶也讓皮包配件更加吸睛。
Walter Chiapponi是個電影迷，本季的靈感源自費里尼的《甜蜜生活》（La Dolce Vita）、馬克羅布森（Mark Robson）的《娃娃谷》（Valley of the Dolls），60年代色彩豔麗的A字裙、迷你裙、太空裝外套，充滿了未來感，色彩以祖母綠、橘色、青金石、紫水晶等彩寶色系為主，絢麗奢華，他在接受媒體訪問時指出：「他想讓運動服裝變得更加優雅，且看起來更加別緻。」
在細節上，可以看到皮革工藝的元素，例如以皮革在領口、袖口和衣襟滾邊，不僅可以增加耐用度，還可勾勒出線條曲線，或是在白色開襯外套上裝飾皮革原色的大口袋，另外皮革編織的元素也融入針織洋裝之中，服裝與配件相互呼應，更添趣味。
Tod’s近來深受歡迎的T Timeless系列包款，款式以優雅經典的手拿包居多，尺寸迷你小巧，裝飾性強烈，為Tod’s大秀領銜與壓軸的名模Gigi Hadid則拎了一只融入豆豆鞋元素的LOGO手拿包，豆豆鞋襯在包包底部，風格街頭陽剛，為優雅運動風下了最佳註解。
Tod’s鞋則以實穿舒適的厚底涼鞋為主，厚實鞋底加厚加寬，有軍靴的耐用，又具備涼鞋的清涼舒適。
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