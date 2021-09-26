Wizards forward Rui Hachimura is out indefinitely with an excused absence (personal reasons) sources tell @TheAthletic @Stadium. Wizards training camp begins Tuesday. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，巫師日籍前鋒八村壘將因私人因素宣告無限期缺席，隨後巫師官方也宣告他至少缺席新球季訓練營初期階段，起碼他並非因為傷勢影響，很有可能是八村壘想要自行多休息一段時間。

畢竟八村壘打完上個球季，隨即投入日本男籃代表隊訓練，且打了東京奧運，休息時間確實比其他隊友少，目前巫師新球季訓練營將於29日展開，10月6日進行首場熱身賽出戰火箭，新球季開幕戰則在10月21日作客飛往多倫多遭遇暴龍。

八村壘上季逐漸站穩巫師先發大前鋒位置，除了打了57場例行賽，更交出場均13.8分、5.5籃板成績，也讓巫師對他新球季表現寄與厚望，希望他在新球季可以取得更大的進步，沒想到新球季訓練營還沒開始，八村壘就暫告無限期缺席。

巫師當前也缺少上季先發中鋒湯瑪斯布萊恩，他因前十字韌帶撕裂還在養傷，但跟湖人完成韋斯布魯克交易過後，巫師陣容有效補強，除了畢爾、八村壘兩名固定先發，也有丁維迪、庫茲馬、哈瑞爾、波普等好手加入，新球季表現相當受矚。