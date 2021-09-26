國民黨台北市議員王鴻薇指出，蔡政府執政不到6年，已經幫國人舉借債務近2兆元，換算下來，以台灣2300萬人口來說，可說每人負債近9萬，已經要超越馬政府時期。

王鴻薇今（26日）在臉書發文表示，蔡政府執政不到6年，已經幫國人舉借債務近2兆元，以2300萬人來說，大概幫每個人欠了86900元，至少可以買3隻iPhone13了。過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡英文執政不到6年，舉債已經要超越馬政府時期。

王鴻薇指出，而且蔡政府幾乎已經將特別預算編列常態化，高達1兆2787億元，成為史上利用特別預算舉債金額最高的政府，用特別預算來編，就可以規避公共債務法的限制，包括「前瞻」、新型F16戰機採購，都是用相同的手法。

對於蔡政府作法，王鴻薇感嘆，舉債建設不是不行，但錢要花在刀口上，讓人民有感，民進黨一再打臉過去的自己，甚至用特別預算的手段來規避監督，就如同開放萊豬用一紙行政命令完成一樣，民進黨最擅長的就是偷偷來、搞黑箱。

據《中國時報》本月17日報導，政院16日通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，擬在年度預算額外匡列2400億特別預算採購軍備，國民黨立委賴士葆抨擊，蔡政府編列的特別預算，前瞻8400億、紓困8400億、66架F-16V戰機2472億，加上此次2400億，總計已破2兆，比年度總預算還高，但國防部副部長王信龍則表示，這是因應當前敵情威脅，未來會做合理說明。