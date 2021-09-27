截至上個月，全球疫苗總產量達到60億劑，而目前全球疫苗製造商每月生產15億劑，預計產量將繼續成長。根據官方指出全球人口接種新冠疫苗需要113億劑，官方組織預測今年底產量將達到這個目標，而世界衛生組織總幹事譚德塞對開發國家囤積、甚至開始分發新冠疫苗加強劑量政策感到非常不滿。

根據Ars Technica報導，譚德塞在近日的新聞發佈會上說，他對各國領導人背棄承諾和空洞的陳腔濫調感到厭惡，譚德塞認為他們都沒有打算採取實際行動，他公開譴責富裕國家未能幫助鄰國，還將世衛組織暫停注射強化疫苗的禁令延長到2021年底。譚德塞希望通過這樣的禁令，那些較為貧窮的國家或許還會得到他們應得的幫助，更期望將疫苗接種率提高到一定的水平。

●加強劑量注射是不必要的

根據Ars報導，譚德塞在新聞發佈會上說：「關於疫苗權益的討論很多，但行動實在太少，那些打不到疫苗的國家不需要什麼承諾，他們只需要疫苗而已。」

世衛組織也堅持認為，沒有證據表明加強劑量注射在醫學上是必要的，儘管如此，美國拜登政府還是在上個月宣佈該國計劃在9月底開始提供第三劑Moderna和輝瑞的疫苗施打。

●非洲疫苗接種率僅2%

直至本月底，西方國家的新冠疫苗庫存量達到5億劑，其中3億6千萬劑未指定用於捐贈，到了今年年底西方國家的疫苗庫存量甚至很可能達到12億劑左右，其中10億6千萬劑未指定用於捐贈。

富國與疫苗製造商的交易限制了可用於國際平台「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）的疫苗，最終導致疫苗的囤積情況，全球疫苗不平等的情況實在讓人無法接受，全球已接種的新冠疫苗數量超過50億劑，其中近75%的疫苗接種數集中在10個國家，而非洲的疫苗接種率僅2%左右。