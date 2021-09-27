日本新冠疫情趨緩，根據日本放送協會（NHK）報導，東京都27日新增確診154例，比上周同日減少了148例，減幅高達一半。這也是東京3月22日以來，單日新增確診病例不到200例。

日本政府鑑於疫情趨緩，計劃在30日如期全面解除在東京、大阪等19個都道府縣實施的緊急事態宣言。對8個縣實施的防止蔓延等重點措施也考慮全面解除。

菅義偉政府將於28日召開對策總部會議並正式敲定解封措施。內閣官房長官加藤勝信表示，是否全數解除緊急狀態，取決於醫療系統的負擔、疫苗接種比率、重症個案數目及病床佔用率。

厚生勞動大臣田村憲久表示，若日本新增確診病例持續減少，就毋須再延長已4度實施的緊急事態宣言。不過他也預警，即使緊急事態宣言全面解除，日常生活的限制也必須採分階段逐漸放寬，以免疫情反彈。

東京都為防止緊急事態宣言解除後疫情再度升溫，仍會維持一定的限制措施，例如呼籲有賣酒精飲料的餐廳須得到政府認證，並限制營業時間。

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