彰檢成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，集結縣府、廉政署、調查站、警察局等司法機關，誓言要抓出所有綠能蟑螂。（吳建輝攝）

俞秀端表示，彰化是綠能風光大縣，每個綠能投資案都是上百億的，因此這一類的投資案件涉及不法的可能會大幅增加。（吳建輝攝）

會中哥本哈根風能開發彰化推動辦公室秘書長戴瑞文表示，若能建構廠商與檢調單位直接的聯繫窗口，來進行諮詢或配合後續調查，相信除能保障廠商，也能加快檢調掌握獲取不法情資。（吳建輝攝）

彰化綠能發電產業近年蓬勃發展，也讓所謂「綠能蟑螂」不斷增生，民代結合黑道向再生能源業者敲詐，亦或是再生能源業者行賄民代等等，28日彰化地檢署邀集檢察官、司法警察機關、行政機關及廠商代表，舉行「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪平台聯繫」會議，由檢察長俞秀端主持進行意見交流，同時也宣示「打擊不法，掃除綠蟑螂」的決心。

再生能源產業利益龐大，就連廢土也能讓「綠能蟑螂」趨之若鶩，扛著地方角頭名號向業者勒索，其中最有名的就是彰化民進黨籍大城鄉長蔡鴻喜與鄉代表會主席王宏銘，教唆黑道人士恐嚇廠商索賄將近2000萬元，彰檢成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，集結縣府、廉政署、調查站、警察局等司法機關，誓言要抓出所有綠能蟑螂。

會中檢察官蔡勝浩分享實際有趣案例，像是廠商有可能是被害人，也可能是行賄者，被地方人士勒索之外，行賄部分包括像是為了順利取得鄉道的路權，因此向地方公所行賄，造成廠商本身同時兼具行賄被告與勒索被害的角色。

台中高分檢主任檢察官李慶義則認為，實際案例中廠商時常被認定為行賄者，但他認為廠商應定位為被害人，而不是行賄廠商遭羈押，許多地方人士藉勢藉端勒索，造成廠商不得不妥協，因此跟受害廠商溝通法律上的利害關係，包括這樣算不算被勒索、行賄等等，都需要詳細調查。

會中哥本哈根風能開發彰化推動辦公室秘書長戴瑞文提出問題，他認為地方發展遭所謂敲詐或勒索的情形，廠商通常為了息事寧人會選擇花錢消災，怕尋求司法機關協助會引來報復，因此若能建構廠商與檢調單位直接的聯繫窗口，來進行諮詢或配合後續調查，相信除能保障廠商，也能加快檢調掌握獲取不法情資。

俞秀端表示，彰化是綠能風光大縣，每個綠能投資案都是上百億的，因此這一類的投資案件涉及不法的可能會大幅增加，但在幾次大力的掃除與偵辦之下，廠商自己也都覺得近期內綠能的發展，確實相較平順，這也在在展現出彰檢強力掃蕩，對於妨害綠能產業犯罪的嚇阻力。