第四屆美國中西部台灣人生物科技協會（MTBA）年會近日落幕，這個平台提供美國生物科技界與台灣產學研究的交流機會，擴大台灣科技人才的影響力。
這場研討會在美國時間18日、19日於伊利諾州芝加哥的西北大學（Northwestern University）校區舉行。美國中西部台灣人生物科技協會和駐休士頓辦事處科技組共同主辦，駐芝加哥辦事處長姜森出席。
受到疫情影響，研討會去年以線上方式進行，今年採用線上與現場混合制，學界教授、研究人員、研究生和業界人士等40多人現場出席，200多人線上參加。
以數據科學（data science）研究受到美國學界肯定的德拉瓦大學（University of Delaware）教授吳慧華（Cathy Wu）曾參與著名大型生物資料庫UniProt計畫，獲邀在這次研討會上發表演講。
在美國大型藥廠有30多年研發經驗的化學博士石全從產業界的角度，介紹抗癌藥物突破，分享過去20年全球生技製藥產業發展。另有年輕生技學人分享回台任教、研究或朝產業界發展等多元職涯規劃。
駐休士頓辦事處科技組長游慧光表示，希望透過這個平台，建立北美台灣人生物科技協會與台灣產學就業連結，向在場人士介紹科技部積極推動的各項人才培育與攬才方案，鼓勵優秀學人回台發展。1100928
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