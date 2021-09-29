長佳(4550)新店國民運動中心與智冠集團智凡迪《MCL電子競技》賽事策劃團隊、電競社交平台「PLANET9」共同打造的全新賽事「2021長佳電子競技盃」，將以人氣手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》作為競賽項目。

長佳除了擅長的機電整合工程外，旗下設有運動事業部，包括經營台北市中正運動中心、和平籃球館、新北中和、板橋及新店國民運動中心等。其中，新店運動中心打造成智能科技場館，大銀幕沉浸式飛輪教室及智能運動地墊教室，為全新北國民運動中心首創，去年12月完工試營運，今年元旦開幕。

這次長佳新店國民運動中心與智凡迪《MCL電子競技》團隊、電競社交平台「PLANET9」共同打造「2021長佳電子競技盃」賽事，是長佳首次進軍電競領域，期望藉由舉辦電競賽事，來帶動台灣電競產業發展。

「2021長佳電子競技盃」將以電競社交平台「PLANET9」進行比賽，可以透過「PLANET9」平台尋找合適隊友組隊報名，並展開練習賽訓練切磋和挑戰線上賽事。