近期大陸多地發生拉閘限電現象，引發社會對冬季能源保供的擔心。大陸國家發展改革委經濟運行調節局負責人29日表示，必須堅持「限電不拉閘」，科學安排有序用電，嚴格落實有序用電，嚴禁拉閘限電。

大陸發改委表示，今年冬季，受經濟穩定增長、取暖用電快速增加等因素影響，預計大陸全國最高用電負荷將逐步攀升，有可能超過今年夏季和去年冬季峰值。大陸發改委強調，今年迎峰度冬期間，民生用能將在資源上做到充分保障。

據《界面新聞》報導，發改委指出，指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電「基準價＋上下浮動」的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理範圍內的正常浮動進行不當干預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。

發改委要求，科學制定實施有序用電方案。必須堅持「壓非保民」，嚴格保障民生和重要用戶用電。必須堅持「用戶知情、合同約定」，確保企業對可中斷負荷規模、執行條件等充分瞭解，組織供電企業、使用者、政府主管部門簽訂合同或協定。

拉閘限電是指在電力系統中拉開供電線路斷路器，強行停止供電的措施。在特定的用電環境無法達到滿負荷運載需求時，中斷一個區域或部分地方的電力供應，一般多發於夏季。